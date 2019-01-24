15 Günlük Kocasını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Adliyede

15 günlük kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın adliyede
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da tartıştığı kocasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye
ilçesine bağlı Veysel Karani
Mahallesi'nde yaşandı. 15 gün önce evlenen Engül çifti, yeni taşındıkları Veysel Karani Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın birinci katındaki evlerinde gece saatlerinde şiddetli geçimsizlik yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle iddiaya göre Nesire Engül, kocasını bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından '155 Polis
İmdat' hattını arayarak, eve hırsız girdiğini ve hırsızların altınlar için kocasını öldürdüğü yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.
'Hırsızlar kocamı öldürdü' diye ihbarda bulundu
Nesire Engül, tartıştığı eşi Mehmet Engül'ü bıçakla ağır yaraladıktan sonra '155 Polis İmdat' hattını arayarak, eve hırsız girdiğini ve hırsızların altınlar için kocasını öldürdüğü yönünde ihbarda bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nesire Engül, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.