Son Dakika Haberleri: 15 Günlük Kocasını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Adliyede

15 Günlük Kocasını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Adliyede

13 dakika önce

15 günlük kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın adliyedeŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tartıştığı kocasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

15 günlük kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın adliyede

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tartıştığı kocasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde yaşandı. 15 gün önce evlenen Engül çifti, yeni taşındıkları Veysel Karani Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın birinci katındaki evlerinde gece saatlerinde şiddetli geçimsizlik yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle iddiaya göre Nesire Engül, kocasını bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından '155 Polis İmdat' hattını arayarak, eve hırsız girdiğini ve hırsızların altınlar için kocasını öldürdüğü yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.
'Hırsızlar kocamı öldürdü' diye ihbarda bulundu
Nesire Engül, tartıştığı eşi Mehmet Engül'ü bıçakla ağır yaraladıktan sonra '155 Polis İmdat' hattını arayarak, eve hırsız girdiğini ve hırsızların altınlar için kocasını öldürdüğü yönünde ihbarda bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nesire Engül, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:42 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler Boşanmak İstediği Kocasından "Hayır" Cevabı Alan Kadın, 15 Günlük Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 18:55:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Günlük Kocasını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]