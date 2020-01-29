15 günlük ortaklıkta müstehcen görüntülerle şantaj iddiası - Son Dakika

Antalya'da bir iş kadını, 15 gün ortaklık yaptığı ortağının, kendisine müstehcen görüntüleri ile 'şantaj' yaptığını iddia ederek, olayı yargıya taşıdı. Hakkında, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açılan şahıs suçlamaları kabul etmeyerek asıl mağdurun kendisinin olduğunu ifade etti.



Olay, 2018 yılının Eylül ayında yaşandı. 10. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, iş kadını S.K. ve E.K'nın duygusal birliktelik yaşadıkları ve bir iş yerini 15 gün ortak işlettikleri ifade edildi. İkili arasında anlaşmazlık yaşandığının kaydedildiği iddianamede, E.K., evrak üzerinde S.K.'ya ait olan iş yerine, iddiaya göre beraberindeki 4 kişiyle gelerek eşyaları aldı. S.K. da polise şikayetçi oldu. E.K. ise iş yerindeki güvenlik kamerasında kayıtlı olan, cinsel birlikteliklerinin yer aldığı görüntüleri alıp, S.K.'ya "İş yerinde seninle birlikte olduğumuz anı gösteren görüntüler elimde. Şikayetini geri almazsan bu görüntüleri internet ortamında yayarım. Ayrıca, ağabeyine ve oğluna da gösteririm" tehdidinde bulundu. Bunun üzerine şikayetini geri çekmek zorunda kalan S.K., 3 senet ve protokol imzaladı. S.K. daha sonra ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. 'Şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan hakkında dava açılan E.K., duruşmaya tutuksuz şekilde katıldı.



"Asıl mağdur benim"



Müştekinin kendisiyle 15 günlük ticari ilişkiye girdiğini kaydeden sanık, "Sonrasında kendisi ile anlaşamadık. Bunun üzerine iş yerine yaptığım giderler karşılığında iki adet 50 binlik, 1 adet 14 binlik 3 senet verdi. Senetler vadesi geldiğinde ödenmediği için icraya koydum. Benden senetleri istedi ve beni şikayet edeceğini söyledi. Asıl mağdur benim" dedi.



Sanık E.K., S.K. ile aralarında sevgililik ilişki olmadığını ileri sürdü.



"Protokolü imzalamak zorunda kaldım"



S.K. da olayı şöyle anlattı:



"Ben bir iş yeri işletmekteydim. Daha sonra buraya yeterli miktarda para olmamasından dolayı ortak aradım. Ardından E.K. ile tanıştık. Kendisine iş yerine tadilat yapması karşılığında gelir giderde yüzde 50 ortaklık teklifinde bulundum. Kendisi de bunu kabul etti. Akabinde dükkana takriben 50 bin TL'lik bir tadilat masrafı yapıldı ve E.K. bunun sadece 20 bin TL'sini ödedi. Hatırladığım kadarıyla 30 bin TL'lik bir borç kaldı. Daha sonrasında kendisiyle aramızda anlaşmazlık doğdu ve birbirimizle davalık olduk. Hatta dükkana getirmiş olduğu birtakım malzemeleri de kendisinin bulduğu kişilerce toplattı, suça konu olay tarihinde benimle görüşmek istedi, elinde bir adet görüntü kaydının bulunduğunu söyledi. Bu görüntü kaydının ikimiz arasında yaşanan ilişkiye dair olduğunu beyan ettikten sonra benden 2 adet 50 bin TL, 1 adet 14 bin TL'lik senet almak istediğini söyledi. ve yine dükkanın devri ile ilgili 1 adet protokolü bana sundu. Ben de şikayetçi oldum. Elindeki görüntülerle bana geldi. Görüntüler ortaya çıkmasın diye şikayetimden vazgeçip, senetleri ve protokolü imzalamak zorunda kaldım. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."



Savunmaların ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - ANTALYA