15. Haftada Sarı Yelekliler, Önceki Haftaya Göre Daha Kalabalıktı
1 saat önce
– Fransa'da akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek amacıyla başlayan ve daha sonra hayat pahalılığı protestosuna dönüşen sarı yelekliler protesto gösterileri 15. haftasına Fransa genelinde yaklaşık 46 bin kişinin katılımıyla devam etti.
– Fransa
'da akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek amacıyla başlayan ve daha sonra hayat pahalılığı protestosuna dönüşen sarı yelekliler protesto gösterileri 15. haftasına Fransa genelinde yaklaşık 46 bin kişinin katılımıyla devam etti. Dünkü gösterilerde 64 kişi gözaltına alındı.
Ülke genelinde düzenlenen beş farklı gösteriye, Fransa İçişleri Bakanlığı
verilerine göre, Paris
'te 5 bin 800 kişi katılırken, ülke genelinde, bir önceki haftaya göre 5 bin kişilik artışla 46 bin kişinin katıldığı belirtildi.
Resmi verilere göre, polisin göstericilere müdahalesi sonrasında, Paris'te 28 kişi, Clermont-Ferrand'da 18 kişi ve Rennes
kentinde 18 kişi gözaltına alınırken; altı polis memuru yaralandı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:17 Kaynak: DHA
Paris Saint Germain, 3 Puanı 3 Golle Aldı
Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak
İtalya'nın Bari Kentinde Bisiklet Kullananlara 250 Euroya Kadar Teşvik Verilecek
Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi