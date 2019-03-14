Son Dakika Haberleri: 15. Hava Bölüğü Uzunköprü'den Yola Çıktı

15. Hava Bölüğü Uzunköprü'den Yola Çıktı

37 dakika önce

Türk tarihinde önemli bir yeri olan Çanakkale Zaferi'nde 57. Alay askerlerini temsilen 15. Hava Bölüğünden 10 kişilik grup, Uzunköprü'den yola çıktı.

15. Hava Bölüğü Uzunköprü'den Yola Çıktı, System.String[]
Türk tarihinde önemli bir yeri olan Çanakkale Zaferi'nde 57. Alay askerlerini temsilen 15. Hava Bölüğünden 10 kişilik grup, Uzunköprü'den yola çıktı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü törenlerine katılacak olan 57. Alayı temsilen Uzunköprü'den yola çıkan 10 kişilik grup 18 Mart günü Gelibolu'da olacak. Uğurlama törenine katılan Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen 15. Hava Bölüğünün önemini vurguladı. İşbilen "Belediye olarak Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl etkinliklerinde biz de Uzunköprü olarak atalarımızın bizlere emanet ettiği bu topraklarda torunları olarak onlara sahip çıktık. Bu genç kardeşlerimiz yürüyerek Çanakkale'ye gidecekler" dedi.

Adalet Meydanında yapılan etkinliğe İlçe Kaymakamı Muhittin Gürel, Belediye Başkanı Enis İşbilen, siyasi parti başkan adayları, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, asker anneleri ve vatandaşlar katıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:41 Kaynak: İHA

Gelibolu, Enis İşbilen, Çanakkale Zaferi, Uzunköprü, Güncel
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