15 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Çok Akustik

01:45 Kendinol

02:00 Poyraz Karayel

03:15 Poyraz Karayel

04:30 5N 1K

05:00 Akasya Durağı

05:15 Müzik Arası

06:15 Yabancı Damat

07:00 Ver Elini Aşk

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

14:00 Hayat Tamircisi

15:15 Zalim İstanbul

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Zalim İstanbul

23:30 Çok Akustik