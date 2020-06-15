15 Haziran 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Maksimum Tehlike
01:00 Fırtına Tanrısı
02:15 Maksimum Tehlike
03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
04:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:15 Pazar Sürprizi
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Kalp Atışı
10:00 Pazar Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Sultan
14:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
20:00 Avanak Abdi
21:45 Çarşı Pazar
22:15 Erkek Güzeli Sefil Bilo
23:30 Fırtına Tanrısı
23:45 Çarşı Pazar