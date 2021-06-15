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15 Haziran 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

15 Haziran 2021 Star Yayın Akışı

15.06.2021 06:42
15 Haziran 2021 Star Yayın Akışı, System.String[]

15 Haziran 2021 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

02:30 Kaçak Gelinler

04:00 Yüksek Sosyete

05:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Yüksek Sosyete

10:30 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

22:30 Öldür Beni Sevgilim

15 Haziran 2021 Star Yayın Akışı

Kaçak Gelinler, Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 15 Haziran 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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