15 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Kupa Gecesi

02:00 İspanya - İsveç

03:40 Kupa Gecesi

05:40 UEFA Euro 2020 Özetler

06:15 Avrupa Şampiyonası Klasikler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 UEFA Euro 2020 Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 UEFA Euro 2020 Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

17:55 Euro 2020 Grup Tanıtımları

18:00 Spor Merkezi

19:00 İspanya - İsveç

22:00 Macaristan - Portekiz