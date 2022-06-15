15 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

15 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

15.06.2022 06:42
15 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 Haziran 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 Fta Antalyaspor - Altay

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 İH Konyaspor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Beşiktaş - Trabzonspor

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Top 10 Asist

11:15 Sezonun Parlayan Genç...

11:30 Süper Lig Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Denizlispor - Beşiktaş

13:45 1 Yıldız 10 Gol

14:00 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

16:00 Diyarbakirspor - Galatasaray

17:30 Sezonun Golleri

18:00 İH Konyaspor

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Süper Lig Top 100 Gol

21:00 Spor Turu

22:30 Trabzonspor - Siirt Spor

YORUMLAR
500
Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'da Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'da Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var
Kaynak: InterSinema.com

Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 15 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
00:48 Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü
00:26 Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti
00:25 Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yendi! Katar biletini alan son takım oldu
00:02 Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yolculuk ettiği esnada kalp krizi geçirdi
00:00 Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup etti
23:42 A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
23:22 Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek
23:19 Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı
23:06 Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu
22:27 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 06:49:45. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement