15 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

Yasmani Copello: Pandemi benim için avantaj oldu "Evdeki tadilatları yaptım, mobilya kurdum""Federasyon ve kulüp bu süreçte her zaman yanımda oldu""Çocuk çok istiyorum"SÜPER LİG21.

Yasmani Copello: Pandemi benim için avantaj oldu "Evdeki tadilatları yaptım, mobilya kurdum" "Federasyon ve kulüp bu süreçte her zaman yanımda oldu" "Federasyon ve kulüp bu süreçte her zaman yanımda oldu" "Çocuk çok istiyorum" "Çocuk çok istiyorum" SÜPER LİG 21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor 21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor GALATASARAY GALATASARAY Dün oynanan Dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan Fernando Muslera ve Florin Andone'nin yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatları planlanacak BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ 18.00 Siyah beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak. 18.00 Siyah beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak. FENERBAHÇE FENERBAHÇE Sarı lacivertliler, Ziraat Sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 'nda Trabzonspor ile oynayacağı yarı final rövanş maçı için son çalışmasını gerçekleştirecek. TRABZONSPOR TRABZONSPOR Bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. GÖZTEPE GÖZTEPE İzmir ekibinin 95. yılı dün gece kutlandı AVRUPA'DAN FUTBOL AVRUPA'DAN FUTBOL 23.00 Real Betis- Granada (İsmail Köybaşı)



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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