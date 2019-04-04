Son Dakika Haberleri: 15 İlçede Daha Geçersiz Oylar Sayılacak

15 İlçede Daha Geçersiz Oylar Sayılacak

45 dakika önce

İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.

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İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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