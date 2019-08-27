15 ilde fetö operasyonu: 10 gözaltı
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GAZİANTEP merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
GAZİANTEP merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK
içindeki yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında yüzbaşı ve astsubayların da bulunduğu 23 asker hakkında yakalama kararı verildi. Gaziantep merkezli İzmir
, Ankara
, Giresun
, Kahramanmaraş
, Hatay
, Mardin
, Kilis
, Şırnak
, Erzurum
, Adana
, Ağrı
, Hakkari
, Kocaeli
ve Kırklareli
'nde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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