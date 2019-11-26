Son Dakika Haberleri: 15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel 15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı - Son Dakika

15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

6 saat önce

ÇANAKKALE merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı, System.String[]

ÇANAKKALE merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 1 yarbay, 3 üsteğmen, 1 yedek subay, 8 astsubay, 8 uzman çavuş olmak üzere toplam 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Çanakkale merkezli 15 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:04 Kaynak: DHA
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