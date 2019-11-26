Son Dakika Haberleri: 15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı (2)
Son Dakika Güncel 15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı (2)

6 saat önce

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIÇanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale merkezli 15 ayrı ilde düzenlenen operasyonda...

15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı (2), System.String[]

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması  FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik  yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale merkezli 15 ayrı ilde düzenlenen operasyonda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 yarbay, 3 üsteğmen, 1 yedek subay, 8 astsubay, 8 uzman çavuş olmak üzere toplam 21 askeri personelden 16'sı gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.


Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:44 Kaynak: DHA
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