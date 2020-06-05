15 İlde Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi! - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



15 İlde Sokağa Çıkma Yasağı Getirildi



NTV'nin son dakika haberine göre, 15 ilde 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.



Yasağın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.



Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri açık olacak.



Hangi İllerde Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak?



Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



Koronavirüste Son Durum



4 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 167.410 oldu. Toplam can kaybı ise 4.630'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 602, toplam entübe hasta sayısının ise 265 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 131.778 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 2.209.583 olduğu paylaşıldı.



Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000'in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/FCfAwU9Q0Y

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020