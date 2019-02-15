Son Dakika Haberleri: 15 İlde Pkk/kck Operasyonu

15 İlde Pkk/kck Operasyonu

37 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'nın Ankara'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

15 İlde Pkk/kck Operasyonu, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'nın Ankara'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:16 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ankara, PKK, Güncel
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