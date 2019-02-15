15 İlde Pkk/kck Operasyonu
37 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'nın Ankara'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'nın Ankara'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:16 Kaynak: İHA
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