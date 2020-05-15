15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 00.00'da başlayacak - Son Dakika

15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 00.00'da başlayacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 00.00 itibariyle başlayacağını ve kısıtlamanın 19 Mayıs salı günü saat 00.

15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 00.00'da başlayacak, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 00.00 itibariyle başlayacağını ve kısıtlamanın 19 Mayıs salı günü saat 00.00'da sona ereceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bugün market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edecek. 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü ise market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak. Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri ise market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00- 16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu günlerde vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Yine bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri ve lokanta ve restoran tarzı iş yerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

DENETİMLER SIKILIŞTIRILACAK

Açıklamada, bu gece saat 00.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde saat 23.00'a kadar açık olacak market, bakkal, kasaplarda, vatandaşların yoğunluk oluşturmamaları, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeleri koronavirüs ile mücadele kapsamında son derece önemli olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, özellikle bugün saat 15.00 ile 00.00 arasında vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler önceden belirlenerek, bu alanlarda sosyal mesafe ve maske takma kuralına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi. Denetimlerde, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği, market, fırın, akaryakıt istasyonu ve benzeri iş yerlerinde sosyal mesafe kuralı ile marketlerde ve AVM'lerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edilecek.

KARARA UYMAYANLARA ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM UYGULANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bulunan illerimizde, vatandaşlarımızın evlerinde kalarak alınan kararlara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Kararlara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanacaktır. Tedbirlere uyduğumuz sürece koronavirüsle mücadelemizde her gün daha iyi bir noktaya geleceğiz. Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte göstermiş olduğu sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Balıkesir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 07:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 00.00'da başlayacak - Son Dakika

Son Dakika

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim         
01:02
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi         
00:55
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu         
00:34
Gözaltına alınan Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı         
00:28
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor         
00:05
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor         
23:58
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler 15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler         
23:26
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim         
23:18
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
23:13
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı         
23:09
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı         
22:52
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti         
22:48
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek         
22:42
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı         
22:35
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor         
22:35
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu         
22:32
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim         
22:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti         
22:06
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım         
22:03
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi 16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi         
21:43
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti         
21:27
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 02:29:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 00.00'da başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]