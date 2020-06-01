15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi - ZONGULDAK - Son Dakika

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri ZONGULDAK - İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Zonguldak'ta seyahat kısıtlamasının son anına kadar polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.