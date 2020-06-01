15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi
Ankara Karayolu üzerine polis ekiplerinin denetim yapması Seyahat kısıtlamasının kalkması sonrasında yoldaki dubaların kaldırılma görüntüsü Sürücülerin kısıtlama sonrasında görüntüleri MANİSA - İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile...
Ankara Karayolu üzerine polis ekiplerinin denetim yapması
Seyahat kısıtlamasının kalkması sonrasında yoldaki dubaların kaldırılma görüntüsü
Sürücülerin kısıtlama sonrasında görüntüleri MANİSA - İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Manisa'da seyahat kısıtlamasının son anına kadar polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü. Manisa'da da kolluk güçleri kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vatandaşların geçişine izin verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 01:45 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi