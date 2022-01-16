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15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika

15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

16.01.2022 18:57

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, '15'inci Bodrum Mandalina Hasat Festivali? düzenlendi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, '15'inci Bodrum Mandalina Hasat Festivali? düzenlendi. Katılımın yüksek olduğu festivalde yöresel lezzetlerin yer aldığı stantların yanı sıra müzik ve yöresel dans gösterileri ile vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı'nın destekleriyle bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Bodrum Mandalina Hasat Festivali Bitez Mahallesi Köy İçi mevkiinde yapıldı. Festivale Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, üreticiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, hava muhalefeti nedeniyle 1 hafta ertelenen festivale yoğun katılım olduğunu belirterek, "Arzumuz turizmin gölgesinde kalmış tarım ürünümüzü hayatta kalmasına yönelik çabalarımız. Üreticilere önerilerimiz oldu, çalıştaylar yapılıyor. Bu ürünü gelecek nesillere aktarıp Bodrum ekonomisine katkı sağlamasını amaçlıyoruz" dedi.

'MANDALİNA BAHÇELERİNİ KAYBETMEYE BAŞLADIK'

Kalan mandalina ağaçlarını korumaya çalıştıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Bodrum mandalinası aroması yönünden diğer narenciye çeşitlerine göre çok farklıdır. Özellikle sofralık olarak tüketilen bir ürün. Turizm ve Bodrum'a olan yatırım cazibesinden dolayı, mandalina bahçelerini kaybetmeye başladık. Kalan ağaçlarımızı korumaya çalışıyoruz. Yaklaşık 15 yıldır festival yapıyoruz. Önemli olan mandalinanın katma değerli ürünlere dönüştürülerek kolonya gibi, reçel gibi ürünlere çevrilerek satılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ŞENLİK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise "Yaklaşık 170 bin mandalina ağacımızla 3 bin 500 dönümlük bir alanda, bu sene 4 bin ton civarında bir mandalina rekoltesi hesaplandı. Geçtiğimiz yıla göre daha iyidi. Coğrafi işaretli ürün olan Bodrum mandalinasının çok uzun yıllar, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi bu yerel tadın aromanın torunlarımıza bırakılması için hep birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bir daha ki Bodrum Mandalina Hasat Şenliği'ni gelin hep birlikte yapalım. Şenlik ve festivallerimiz hem bir sosyal hareketlilik yaratmakta hem üretilen katma değerli ürünlerin tanıtımına ve pazarlanmasına aracılık etme anlamında bugünki şenlik bizim için çok önemli" diye konuştu.Konuşmaların ardından Bodrum yöresel halk oyunlarının gösteri yaptığı festivalde, Ender Kasal ve Didem Kasal sahne aldı. Şefler tarafından içerisinde mandalina olan yemekler yapıldı. Vatandaşlar açılan stantlardaki yöresel ürünleri ve mandalina ile yapılan kek, lokum gibi yiyecekleri hem tattı hem de satın aldı. Yoğun katılımın olduğu festivalde binlerce yerli vöe yabancı turist, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş'in seslendirdiği şarkılarla eğlenceli dakikalar yaşadı.

15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

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Bodrum, Tarım, Muğla, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15'İNCİ BODRUM MANDALİNA HASAT FESTİVALİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
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