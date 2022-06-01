15'inci kattan beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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15'inci kattan beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

01.06.2022 13:28

15'inci kattan beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybettiKASTAMONU Kastamonu'da bir apartmanın mantolamasını yapan inşaat işçisi, binanın 15'inci katından beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

15'inci kattan beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

KASTAMONU Kastamonu'da bir apartmanın mantolamasını yapan inşaat işçisi, binanın 15'inci katından beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan Kastamonu'ya inşaatta çalışmak için gelen 19 yaşındaki Yusuf Usmen, Saraçlar Mahallesi'nde bir binanın dış cephe mantolamasında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. 15'inci kattan beton zemine düşen Yusuf Usmen'i gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton zemine düşen Yusuf Usmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Yusuf Usmen'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15'inci kattan beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
15'inci kattan beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
15'inci kattan beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
15'inci kattan beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
15'inci kattan beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
15'inci kattan beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
15'inci kattan beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15'inci kattan beton zemine düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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