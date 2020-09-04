15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olarak rekora imza atan 'Arka Sokaklar', 15'inci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Başrolünü Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Kanal D'nin fenomen projesinin 557'nci bölüm çekimleri, hızla devam ediyor.

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

Her sezon yeni isimlerin dahil olduğu diziye Gizem Terzi polis Sinem karakteriyle, Perihan Ünlücan avukat Başak, Hakan Uygun ise uluslararası bir çetenin reisi olarak kadroya dahil oldu. Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı 'Arka Sokaklar', yakında seyircileriyle buluşacak.