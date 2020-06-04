15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi M4 karayolunda yapıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında varılan mutabakat çerçevesinde, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin İdlib'deki M4 karayolunda icra edildiğini bildirdi. Bakanlık, devriyeye ilişkin görüntüleri paylaştı.

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı , İdlib 'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen 15'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin görüntülerini paylaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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