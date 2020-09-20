15. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu tamamlandı. Pandemi ile ilgili üst düzey önlemlerin alındığı ve kısıtlı kontenjan ile 2.500 koşucunun katıldığı yarışı erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Fatma Demir kazandı.

World Athletics tarafından Altın Kategori'ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 yarı maraton listesine giren ve Tarihi Yarımada'nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulan yarışa bu yıl pandemi önlemleri dolayısıyla 2.500 koşucu katıldı. Yarışı erkeklerde 1: 03: 16'lık derecesiyle Sezgin Ataç, kadınlarda ise 1: 13: 17'lik derecesiyle Fatma Demir kazandı. Dünya maratonlarının pek çoğunun ertelendiği veya iptal edildiği dönemde pandemiye dair tüm etkinlik kriterlerini yerine getirerek gerçekleştirilen yarışta, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan "Covid-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi" kriterleri gereği kategorilerde ve kişi sayılarında sınırlamaya gidildi. Başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısı, bekleme alanındaki düzenlemeler, hijyen kuralları, güvenli alan uygulaması gibi çalışmalarla sporcular güvenli bir ortamda yarışı tamamladı. Katılımcı kısıtlaması nedeniyle fiziki koşuda yer alamayanlar için ise ilk kez "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla Türkiye'nin en geniş kapsamlı sanal koşusu düzenlendi. Türkiye'nin ilk sanal yarı maratonunda 21 km ve 10 km koşmak isteyen koşucular, sanal koşu uygulamasını indirerek bu tarihi koşuda yerini aldı. Sporcular bu sayede diledikleri yerde, kendi seçtikleri parkurda koşuyu tamamladı.

21K PATENLİ KOŞU KATEGORİSİYoğun talep üzerine yeniden açılan 21 kilometre paten kategorisi ile paten tutkunları da Tarihi Yarımada parkurunun büyüleyici manzarasında İstanbul Yarı Maratonu parkurunda yerini aldı. 09.50'de verilen Patenli Koşu startı ile parkura çıkan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.GÜVENLİ ALAN UYGULAMASIPandemi önlemleri kapsamındaki uygulamalardan biri de 'Güvenli Alan' uygulamasıydı. Yarış öncesi sporculardan alınan HES kodlarıyla sağlanan 'Güvenli Alan' ile sağlık açısından oluşabilecek tehditler en aza indirgendi. Sporcular, etkinlik alanına asılan kare kodlarla alana girerken, içerideki gönüllü ve görevli olarak bulunan tüm personelin güvenli olduğunu gösteren bu uygulama katılımcılar için güvenli alanı oluşturdu.YEŞİL MARATON KONSEPTİYLE KOŞULDU

İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl da "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde koşuldu. Bu konseptte sporcular için hazırlanan su şişeleri, göğüs numaraları, poşetler, çipler vb. materyaller geri dönüşümlü malzemelerden yapılarak, baskı materyalleri minimum seviyede tutuldu.