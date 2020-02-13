15. İstanbul Yarı Maratonu'nda "patenli koşu" yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 15. İstanbul Yarı Maratonu'nda 'patenli koşu' yapılacak - Son Dakika Ekonomi

15. İstanbul Yarı Maratonu'nda "patenli koşu" yapılacak

6 saat önce

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda bu yıl 21 kilometre ve 10 kilometre koşularının yanı sıra "patenli koşu" da yapılacak.

15. İstanbul Yarı Maratonu'nda

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda bu yıl 21 kilometre ve 10 kilometre koşularının yanı sıra "patenli koşu" da yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olma özelliği taşıyan organizasyon, 5 Nisan Pazar günü 15. kez start alacak.

Yaklaşık 500 sporcunun katılması beklenen patenli koşu, 21 kilometre ve 10 kilometre kategorilerinde düzenlenecek.

Patenli koşu 21 kilometre kategorisi, Yenikapı'dan başlayacak. Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinde devam edecek yarış; Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray Feshane yönünde Eyüp kavşaktan dönüş yapılarak Yenikapı'da son bulacak.

10 kilometre kategorisi de Yenikapı'dan başlayacak. Kumkapı, Sarayburnu'ndan dönülecek yarış, start noktasında sona erecek.

İki ayrı kategoride düzenlenecek patenli koşu, geçen yıl 41. İstanbul Maratonu'nda test niteliğinde gerçekleşmişti.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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