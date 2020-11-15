15 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

15 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
15.11.2020 06:42
15 Kasım 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
02:55 Türkan Hanım'ın Konağı
04:15 Fazlası Zarar
04:50 Nirvana Alevler İçinde
06:10 Nirvana Alevler İçinde
06:35 Böyle Bitmesin
09:10 Diriliş Ertuğrul
09:10 Böyle Bitmesin
11:20 Yedi Numara
11:50 Enine Boyuna
12:15 Gönül Dağı
13:00 Gizemli Tarih Ayasofya
14:05 3'te 3 Tarih
15:25 Gönül Dağı
15:25 Benim Adım Melek
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Türkiye - Rusya
20:45 Devre Arası
21:00 Türkiye - Rusya
22:00 Tövbeler Olsun
23:45 Baba
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