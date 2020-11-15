15 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

02:55 Türkan Hanım'ın Konağı

04:15 Fazlası Zarar

04:50 Nirvana Alevler İçinde

06:10 Nirvana Alevler İçinde

06:35 Böyle Bitmesin

09:10 Diriliş Ertuğrul

09:10 Böyle Bitmesin

11:20 Yedi Numara

11:50 Enine Boyuna

12:15 Gönül Dağı

13:00 Gizemli Tarih Ayasofya

14:05 3'te 3 Tarih

15:25 Gönül Dağı

15:25 Benim Adım Melek

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Türkiye - Rusya

20:45 Devre Arası

21:00 Türkiye - Rusya

22:00 Tövbeler Olsun

23:45 Baba