15 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:20 Hırsız Polis

02:00 Çocuklar Duymasın

02:45 Akasya Durağı

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

04:30 Fırtına

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

08:00 Afili Aşk

10:30 Çetin Ceviz

10:45 Rehber

12:00 Evim Şahane

12:45 Çok Gezenti

13:30 Çok Gezenti

14:00 Senden İyi Yok

15:00 Geniş Aile

17:00 Akasya Durağı

19:00 Çocuklar Duymasın

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Çetin Ceviz

23:45 Gönderilmemiş Mektuplar