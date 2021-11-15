15 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 A. Alanyaspor - Göztepe

02:00 Galatasaray - Gaziantep FK

03:45 Haftanın Golleri

04:00 M. Başakşehir - A. Demirspor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 G. Giresunspor - FTA Antalyaspor

07:45 Haftanın Golleri

08:00 Gamer

09:00 Yeni Gün

11:00 Beşiktaş - Trabzonspor

13:00 Göztepe - İH Konyaspor

15:00 V. Karagümrük - Galatasaray

17:00 A. Demirspor - A. Hatayspor

18:45 Haftanın Golleri

19:00 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

21:00 Süper Hikayem

22:00 Samsunspor - Galatasaray

23:30 Haftanın Golleri