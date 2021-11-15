Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 A. Alanyaspor - Göztepe
02:00 Galatasaray - Gaziantep FK
03:45 Haftanın Golleri
04:00 M. Başakşehir - A. Demirspor
05:45 Haftanın Golleri
06:00 G. Giresunspor - FTA Antalyaspor
07:45 Haftanın Golleri
08:00 Gamer
09:00 Yeni Gün
11:00 Beşiktaş - Trabzonspor
13:00 Göztepe - İH Konyaspor
15:00 V. Karagümrük - Galatasaray
17:00 A. Demirspor - A. Hatayspor
18:45 Haftanın Golleri
19:00 Fenerbahçe - Y. Kayserispor
21:00 Süper Hikayem
22:00 Samsunspor - Galatasaray
23:30 Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika