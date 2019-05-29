Son Dakika Haberleri: 15 katlı inşaatın çatısında yangın çıktı
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15 katlı inşaatın çatısında yangın çıktı

1 saat önce

Sivas'ta yapımı devam eden 15 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

15 katlı inşaatın çatısında yangın çıktı, System.String[]
Sivas'ta yapımı devam eden 15 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.30 sıralarında Şeyhşamil mahallesi Ziya Başaran Caddesi'nde bulunan yapımı devam eden 15 katlı bir inşaatın çatısında meydan geldi. Henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıdan yoğun duman çıkmasına sebep oldu. Çatıdan çıkan yoğun dumanı gören işçiler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede alınan güvenlik önlemleri sonrası yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çatıda maddi hasar oluşurken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(Veysel Korkmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:21 Kaynak: İHA
Sivas, İtfaiye, Güncel
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