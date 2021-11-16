Üye Girişi
15 KATLI ULTRA LÜKS YOLCU GEMİSİ KUŞADASI'NA 900 TURİST GETİRDİ - Son Dakika

15 KATLI ULTRA LÜKS YOLCU GEMİSİ KUŞADASI'NA 900 TURİST GETİRDİ

16.11.2021 15:22

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde limana demirleyen Bahama bayraklı ultra lüks kruvaziyer gemi 'Norwegian Jade', çoğunluğu ABD'li 900 turist getirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde limana demirleyen Bahama bayraklı ultra lüks kruvaziyer gemi 'Norwegian Jade', çoğunluğu ABD'li 900 turist getirdi. 15 katlı yolcu gemisinden inen turistler esnafı sevindirdi.

Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki önemli duraklarından Kuşadası Limanı, Yunanistan'ın ekim ayında deniz hudut kapılarını Türkiye'ye açmasının ardından hareketli günler yaşıyor. Bahama bayraklı ultra lüks yolcu gemisi Norwegian Jade bu sabah Kuşadası Limanı'na geldi. 93 bin 502 ton ağırlığında, 295 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğindeki gemiyle, ilçeye, çoğu ABD'li bin turist geldi. 15 katlı kruvaziyer gemiden inen turistlerin bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayanlar ise ilçe merkezinde kalıp turistik çarşıda alışveriş yaptı.

Norwegian Jade'nin gelecek yıl da Kuşadası'na birçok kez sefer gerçekleştireceği bildirildi.

Pandemi süreci sonrasında kruvaziyer seferlerinin tekrar başlamasının Türkiye turizmi açısından çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, "Gelecek yıl Kuşadası Limanı, ciddi bir büyüme gösterecek. Zor günleri geride bırakmaya başladık" diye konuştu.

15 KATLI ULTRA LÜKS YOLCU GEMİSİ KUŞADASI'NA 900 TURİST GETİRDİ
15 KATLI ULTRA LÜKS YOLCU GEMİSİ KUŞADASI'NA 900 TURİST GETİRDİ
15 KATLI ULTRA LÜKS YOLCU GEMİSİ KUŞADASI'NA 900 TURİST GETİRDİ
15 KATLI ULTRA LÜKS YOLCU GEMİSİ KUŞADASI'NA 900 TURİST GETİRDİ

Kruvaziyer, Kuşadası, Bahama, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 KATLI ULTRA LÜKS YOLCU GEMİSİ KUŞADASI'NA 900 TURİST GETİRDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti 16:09 İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz 16:02 Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı 15:58 Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım 15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber 15:51 Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor 15:40 Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Profilo resmen iflas etti 14:51 Profilo resmen iflas etti

Son Dakika Haberleri
16:09 İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti
16:09 TSK'nın elinde kimsayal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil
16:02 Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz
16:01 Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi
16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı
15:57 Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı
15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
15:51 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı
15:50 Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a Morutan'dan kötü haber
15:40 Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor
TSK'nın elinde kimsayal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil TSK'nın elinde kimsayal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil         
16:09
Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi         
16:02
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı         
16:00
Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Samandıra'ya kapandı         
15:57
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü Çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesini gördü         
15:50
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler         
15:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 16:16:22. #1.11#
SON DAKİKA: 15 KATLI ULTRA LÜKS YOLCU GEMİSİ KUŞADASI'NA 900 TURİST GETİRDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement