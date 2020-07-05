15 kilo 400 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

15 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 15 kilo 400 gram eroin ve 6 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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