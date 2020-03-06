15 kilo altınla halı işledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 kilo altınla halı işledi - Son Dakika

15 kilo altınla halı işledi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta altın ustası Nihat Açıkgöz, 2 metrekarelik altın işleme halıyı 3 ayda tamamladı.

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Kahramanmaraş'ta altın ustası Nihat Açıkgöz, 2 metrekarelik altın işleme halıyı 3 ayda tamamladı.

Onikişubat ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, Kanlıdere Caddesi'nde atölyesinde 35 yıldır altın işlemeciliği yapan Nihat Açıkgöz (46), 2017 yılında projesini hazırladığı, 2 metrekarelik halıyı 15 kilo 24 ayar altın kullanarak 3 ayda bitirdi.

Altın halının tamamlanmasıyla patentini alan ve seri üretim için hazırlıklarını tamamlayan Nihat Açıkgöz, talep edilmesi durumunda altın halı işleyebileceğini söyledi.

Altın işlemeciliğinde Kahramanmaraş'ın İstanbul ile yarıştığını ifade eden Açıkgöz, "35 yıldır bu mesleği yapıyorum. 2017 yılında aklımıza böyle bir fikir geldi. 3 ay önce çalışmalara başladık şu an tamamladık. Mutluyuz, vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Sektör açısından bir farkındalık oluşması için yaptık. Altın işleme sanatında gördüğümüz esinlendiğimiz, daha ne yapılabilir düşüncesiyle hareket ettik. Altın işleme konusunda Kahramanmaraş'ta çok iyi ustalarımız var. Bu çalışmalarımızla altın işleme sanatını daha ileri seviyeye taşımak istedik. Altın halımız 2 metrekare olarak hazırlandı. Her türlü ayarda ve ağırlıkta artık altın halı işlemesi yapabiliriz" dedi.

(İHA)

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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15 kilo altınla 2 metrekarelik halı işledi
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