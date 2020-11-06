15 kilogramdan 1 kilogram çıkartıp kilosunu 35 liradan satıyorlar - Son Dakika

15 kilogramdan 1 kilogram çıkartıp kilosunu 35 liradan satıyorlar

06.11.2020 11:29

15 kilogramdan 1 kilogram çıkartıp kilosunu 35 liradan satıyorlar Nar ekşisinin ağaçtan sofraya meşakkatli yolculuğu Akseki'de hasadı yapılan narlar kadınlar tarafından nar ekşisine dönüştürülüyor Şırahane dedikleri alanda toplanıp kurdukları kazanda nar sularını saatlerce kaynatıyorlar...

15 kilogramdan 1 kilogram çıkartıp kilosunu 35 liradan satıyorlar

Nar ekşisinin ağaçtan sofraya meşakkatli yolculuğu

Akseki'de hasadı yapılan narlar kadınlar tarafından nar ekşisine dönüştürülüyor

Şırahane dedikleri alanda toplanıp kurdukları kazanda nar sularını saatlerce kaynatıyorlar

Antalya'nın Akseki ilçesinde bazı ev kadınları, ürettikleri nar ekşisi ile aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor.

ANTALYA - Sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen, geleneksel yöntemlerle hazırlanan, büyük ilgi gören nar ekşisi, kadınların elinde zahmetli yolculuğun ardından mutfaktaki yerini alıyor. Akseki'de ev hanımlarının hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine katkı için her yıl kış hazırlıkları kapsamında yaptıkları nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı. 15 kilogramdan 1 kilogram çıkıyor, kilosu 35 liradan satılıyor.

Özellikle son yıllarda yemek ve salatalara lezzet katmak için tercih edenlerin sayısının artmasıyla adeta sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve büyük ilgi görüyor.

Akseki yöresinde kadınlar tarafından bin bir emekle üretilen nar ekşisinin sofralara uzanan yolculuğu birçok zahmetli süreci içeriyor. Antalya'nın Akseki ilçesinde ev hanımları, kış mevsimine hazırlık ve aile bütçesine katkı amacıyla nar ekşisi yapıyor.

Dalından tek tek topladıkları narları ikiye bölen kadınlar, daha sonra sopalarla vurarak nar tanesini kabuğundan ayıklıyor. Nar tanelerini çuvallara koyan kadınlar, kendilerine özgü yaptıkları şırahanede ezerek çıkardıkları nar suyunu koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatıyor.

10-15 kilogram nardan bir kilogram ekşi elde ediliyor

Yaklaşık 10-15 kilogram nardan bir kilogram elde edilebilen nar ekşisi, son olarak soğutularak şişeleniyor. Bir kısmını evde kullanmak için ayıran ev hanımları, ihtiyaç fazlasını ise satıyor. Litresi 30-35 liradan satılıyor

Bir gün önceden hazırlık yapılıyor

Nar ekşisi yapmak için bir gün önceden narların tanelerini ayıkladıklarını anlatan Büyükarslan, "Narları kırarak tanelerini leğenlere biriktiriyoruz. Daha sonra çuvallara katıp kendi yaptığımız yöntemlerle şırahanede çiğniyoruz. Şırasını çıkarıyoruz. Bir gün sonra ise sabah erken saatlerde kızgın ateşte tavalarda kaynatıyoruz. Kaynama işi yaklaşık 5-6 saat sürer. Kıvamına ancak 5-6 saatte gelir. Kıvamına gelmeden ocaktan indirmeyiz. Yaptığımız nar ekşisi tamamen doğaldır. İçine hiçbir katkı maddesi koymayız."

Ypımı çok zahmetli

Nar ekşisi yapımının pekmezden daha zor olduğunu belirten Büyükarslan, bazı kadınların kendileri, ve çocuklarının ev ihtiyaçları için nar ekşisi yaptığını bazı kadınların ise aile bütçesine katkı sağlamak için ekşi kaynattıklarını 15 kilogram nardan 1 kilogram ekşi elde edildiğini kaydetti.

Akseki ilçesi Sinanhoca Mahallesi'nde yaşayan Fatma Büyükarslan, ilçede yaşayan kadınların bin bir meşakkatle hazırladıkları nar ekşilerinin yemeklerin vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Nar sezonunun ekim ayında başladığını söyleyen Büyükarslan, "Tatlı narlarımızı Akseki pazarında satıyoruz. Ekşi narları ise depolarda stoklayarak boş kaldığımız bir zamanda nar ekşisi çıkarmaya başlıyoruz. Ekşi nar ağacımız oldukça çok olduğu için ise ekşisini yapıp doğal olarak eşimize dostumuza satıyoruz." dedi.

15 kilogramdan 1 kilogram çıkartıp kilosunu 35 liradan satıyorlar
15 kilogramdan 1 kilogram çıkartıp kilosunu 35 liradan satıyorlar
15 kilogramdan 1 kilogram çıkartıp kilosunu 35 liradan satıyorlar
15 kilogramdan 1 kilogram çıkartıp kilosunu 35 liradan satıyorlar

Antalya, Akseki, Nar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 15 kilogramdan 1 kilogram çıkartıp kilosunu 35 liradan satıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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