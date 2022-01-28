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15 kilometre kaçan alkollü sürücüye, 15 bin 450 lira ceza kesildi - Son Dakika

15 kilometre kaçan alkollü sürücüye, 15 bin 450 lira ceza kesildi

28.01.2022 08:59
15 kilometre kaçan alkollü sürücüye, 15 bin 450 lira ceza kesildi

ADANA'da polisin ihtarına uymayıp, yaklaşık 15 kilometre kaçan otomobilin sürücüsü, takip sonucu yakalandı.

ADANA'da polisin ihtarına uymayıp, yaklaşık 15 kilometre kaçan otomobilin sürücüsü, takip sonucu yakalandı. İsminin Görkem K. (24) olduğu öğrenilen ve 1.15 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 15 bin 450 lira ceza kesildi, ehliyetine de 8 ay el konuldu.

Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan devriye ekipleri, şüphe üzerine 34 ESJ 770 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Sürücü, önce Mavi Bulvar'a, burandan da Çukurova ilçesine geçti. Şehitler Caddesi'ne çıkan ve sonrasında ara sokaklarda izini kaybettirmek isteyen sürücü, Barış Manço Bulvarı'na buradan da Turgut Özal Bulvarı ve Süleyman Demirel Bulvarı'nda kaçışını sürdürdü. Yaklaşık 15 kilometrelik takibin ardından Yurt Mahallesi Kurttepe Caddesi'nde ters şeride giren sürücü, yolu kapatan polis ekiplerince durduruldu.

Polise direnmeye çalışan sürücü ve yanındaki arkadaşı, kelepçelenerek gözaltına alındı. İsminin Gökhan K. olduğu belirlenen sürücünün yapılan kontrolünde 1.15 promil alkollü olduğu, ehliyetini de yanında taşımadığı tespit edildi.

Gökhan K.'ye, işlediği trafik suçlarından 15 bin 150 lira ceza kesildi, ehliyetine de 8 ay süreyle el konuldu.


15 kilometre kaçan alkollü sürücüye, 15 bin 450 lira ceza kesildi
15 kilometre kaçan alkollü sürücüye, 15 bin 450 lira ceza kesildi
15 kilometre kaçan alkollü sürücüye, 15 bin 450 lira ceza kesildi
15 kilometre kaçan alkollü sürücüye, 15 bin 450 lira ceza kesildi
15 kilometre kaçan alkollü sürücüye, 15 bin 450 lira ceza kesildi
15 kilometre kaçan alkollü sürücüye, 15 bin 450 lira ceza kesildi
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Asayiş, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 kilometre kaçan alkollü sürücüye, 15 bin 450 lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 kilometre kaçan alkollü sürücüye, 15 bin 450 lira ceza kesildi - Son Dakika
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