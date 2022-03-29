15 KİLOMETRELİK YOLU 72 SAATTE TEMİZLEYEBİLDİLER - Son Dakika
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15 KİLOMETRELİK YOLU 72 SAATTE TEMİZLEYEBİLDİLER

29.03.2022 10:16

MUŞ'ta 31 yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda 24 saat aralıksız temizleme çalışması yürüten İl Özel İdaresi'nan karla mücadele ekipleri, 15 kilometrelik yoldaki karı 72 saatte temizleyebildi.

MUŞ'ta 31 yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda 24 saat aralıksız temizleme çalışması yürüten İl Özel İdaresi'nan karla mücadele ekipleri, 15 kilometrelik yoldaki karı 72 saatte temizleyebildi.

Muş'ta, mart ayında aralıklarla etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Mart ayında yağan karın ulaşıma kapattığı köy ve mezra yollarının çoğunu açan İl Özel İdaresi ekipleri, 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda çalışmasını sürdürüyor. 55 kilometrelik yolun 15 kilometresini 3 günde açabilen ekipler, 3 ila 5 metre arasındaki kar yığınlarını güçlükle temizliyor. Bölgede çığ riskine rağmen 72 saatte 15 kilometrelik yolu açtıklarını söyleyen iş makinesi operatörü Osman Korkmaz, "Üç günden beri gece gündüz çalışıyoruz. Kar kalınlığının 3 ila 5 metre arasında olduğu bölgede çalışmalar güçlükle ilerliyor. Çığ riskine rağmen bölgedeki mezra ve köylere ulaşımın sağlanması için mücadelemiz aralıksız sürüyor" dedi.

15 KİLOMETRELİK YOLU 72 SAATTE TEMİZLEYEBİLDİLER
15 KİLOMETRELİK YOLU 72 SAATTE TEMİZLEYEBİLDİLER
15 KİLOMETRELİK YOLU 72 SAATTE TEMİZLEYEBİLDİLER

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Mart, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 KİLOMETRELİK YOLU 72 SAATTE TEMİZLEYEBİLDİLER - Son Dakika


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