Son Dakika Haberleri: 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Son Dakika Güncel 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

6 saat önce

Kırıkkale'de bir dönercide yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 15 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu, System.String[]

Kırıkkale'de bir dönercide yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 15 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir dönerciden yemek yedikten sonra bulantı ve kusma şikayeti üzerine rahatsızlanan 15 kişi Yüksek İhtisas Hastanesi acil servise başvurdu. Yapılan muayenede gıda zehirlenmesi olduğu iddia edilen hastalar tedavi altına alındı. Acil Serviste tedavilerine devam edilen hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Hasan Ay/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 06:08:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]