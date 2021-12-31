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15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler - Son Dakika

15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler

31.12.2021 23:57
15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler

Gaziantep'te güpegündüz 15 kişilik bir grubun sopalı ve bıçaklı saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Ömer Albayrak'ın ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te güpegündüz 15 kişilik bir grubun sopalı ve bıçaklı saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Ömer Albayrak'ın ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sopayla başına vurulan Albayrak'ın yere yığıldığı anlar görüntüde yer alırken saldırganların araya girmek isteyenlere bıçak çekmesi saniye saniye kaydedildi.

Yıllardır yaşadığı Avustralya'dan eğitim hayatını tamamlamak için memleketi Gaziantep'e dönen Ömer Albayrak, üniversitedeki sınıf arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından ölüm tehditleri almaya başladı. 2 gün önce sınav çıkışı arkadaşlarıyla birlikte gittiği kafede 15 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Albayrak, ölümden döndü. Korku dolu anlar kafenin güvenlik kamerasına yansırken eli sopalı ve bıçaklı 15 kişi Albayrak'ı, feci şekilde darp etti. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen dehşet anlarında saldırganların araya girmek isteyen kişilere de bıçak çektiği görülüyor.

Beyin kanaması geçirdi

Kafasına aldığı darbelerden dolayı beyin kanaması geçiren Albayrak, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir gece yoğun bakımda kalan Albayrak, hayati tehlikeyi sevk edildiği özel hastanede atlattı. Zanlıların dışarda olmasından dolayı hala tedirginlik yaşadığını söyleyen Ömer Albayrak, "Ben ölümden döndüm. Emniyet olayın peşinde. Bu adamların ceza alması için illa ki ölmem mi gerekiyor" diye sordu.

"Hala tedirginim bu adamlar hala dışarda"

Türkiye'ye eğitim hayatını tamamlamak için Avustralya'dan geldiğini paylaşan Albayrak, sınıf arkadaşının üniversitenin ilk gününden beridir kendisiyle uğraştığını söyledi. Kendisini başta sözlü olarak taciz ettiğini aktaran Albayrak, "Daha sonrasında aracımın önünü kesip taciz ettiler. Ben bunlar hakkında şikayetçi oldum. Arkadaşlarımla sınavdan sonra bir şeyler yemek için kafeye oturduk. Bir kişi gelip konuşmak için beni dışarıya çağırdı. Dışarıya çıkarken karşıdan sopalı bıçaklı kişiler geldiğini gördüm. Geriye döndüğümde de arkamda da bir o kadar kişi vardı. Bir kişi bana 'Korkma korkma sana Kaan'ın selamını getirdik' dedi. Ondan sonra vurmaya başladılar. Ben dengemi kaybedip yere düştüm. Sopalarla üzerime çöktüler. Araya girmek isteyenlere de bıçak çektiler. Beyin kanaması geçirmişim. Karaciğerimde kesikler oluşmuş. Şuurumu ve bilincimi kaybettim zaten. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Çok şükür tekrarlamadı. Bir gece yoğun bakımda kaldım. Hayati tehlikeyi yeni atlattım. Ben hala tedirginim çünkü bu adamlar hala dışardalar" ifadelerini kullandı.

"Benden haraç istediler"

Saldırının aslının bir buçuk ay öncesine dayandığını iddia eden Albayrak'ın ağabeyi Gazi Albayrak ise olaya Nahit Ürkmez ismindeki kişinin de müdahil olduğunu söyledi. Kendisinden haraç istenildiğini ileri süren Albayrak, "Kardeşimle sınıf arkadaşı Kaan'ın arasındaki tartışmadan sonra ofisime gelip 'Bu olayı sulh edelim' dedi. Benden sulh içinde haraç adını taşıyan bir ödeme istediler. Bu şahsın telefonlarıma çıkmadım. Beni defalarca arayıp tehdit mesajı attı. Bu yaşanan olayın

azmettiricisi de o'dur. Emniyet mensupları da bu yönde ilerliyor. Şahıslar tespit edilmeye başlandı. Biz adalet güveniyoruz. İnşallah gerekli cezayı alacaklar" diye konuştu.

Polis zanlıları arıyor

Saldırının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganların kimliğini görüntülerden tespit eden ekiplerin zanlıları yakalama çalışması sürüyor. - GAZİANTEP

15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler
15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler
15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler
15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler
15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler
15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler
15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler
15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler

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Ömer Albayrak, Avustralya, Üniversite, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler - Son Dakika
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