15 Kişilik Geçici İşçi Alımına Bin 40 Kişi Başvurdu

Afyonkarahisar'da, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 geçici işçi alımına bin 40 kişi başvurdu.

Afyonkarahisar'da, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 geçici işçi alımına bin 40 kişi başvurdu.



Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Yasin Evcin, 15 geçici işçi alımı için bin 40 kişinin başvurduğu kura çekimine ilişkin bilgi verdi. Evcin, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın resmi kurumlara vermiş olduğu (TYP) Toplum Yararına Programlar kapsamında çalıştırılmak üzere Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bugün 15 personel için kura çekimi gerçekleştirilecek ve bu kura çekimi noter huzurunda olacak. İŞKUR müracaatı ile kayıtları alınan müracaatçılar İl Müdürlüğüme bağlı kuruluşlarımızda İŞKUR'un belirlediği çerçeve de çalışacaklar ve özlük giderleri, maaş giderleri, SSK giderleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır. 15 kişilik yapılacak alıma toplamda bin 40 kişi müracaat etti. Alınacak 15 kişinin 7'si merkez il müdürlüğümüzde 8 kişi ise Emirdağ, Bolvadin, Sandıklı ve Dinar'da görev alacaklar. Bakanlığımız tarafından tahsis edilirse İŞKUR bünyesinde organizasyonlarımız ve işbirliğimiz devam edecektir ve bu tür çalışmalar olacaktır. Bu tür çalışmalar vatandaşımıza istihdam sağladığı gibi devlet kuruluşlarımıza da personel desteği sağlamaktadır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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