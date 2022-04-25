15 kişilik minibüse 56 kişi bindiren göçmen kaçakçılarına hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

15 kişilik minibüse 56 kişi bindiren göçmen kaçakçılarına hapis cezası

25.04.2022 15:13
15 kişilik minibüse 56 kişi bindiren göçmen kaçakçılarına hapis cezası

VAN'da 15 kişilik minibüs ile 56 kaçak göçmen taşıyan ve göçmen kaçakçılığından yargılanan sanıklardan R.K.,'ye 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası, sanık E.Z.'ye ise 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

VAN'da 15 kişilik minibüs ile 56 kaçak göçmen taşıyan ve göçmen kaçakçılığından yargılanan sanıklardan R.K.,'ye 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası, sanık E.Z.'ye ise 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

Van'da 7 Mart 2021 tarihinde 65 NN 190 plaka araç ile İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 56 kaçak göçmeni taşıyan şüphelilerde  R.K ve  E.Z yakalandı.  Tutuklanan sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, olay anına ilişkin fotoğraflarda kaçak göçmenlerin 15 koltuk kapasiteli araca 56 kişinin maskesiz, üst üste insanlık onuru ve insanlık hayatını tehlikeye atacak şekilde bindirildiğinin tespit edildiği, bu kapsamda şüphelilerin atılı suçu fikir ve eylem birliği içinde işlediklerinin sabit olduğu belirtildi. Van 4. Asliye Ceza Mahkemesince sanıklar hakkında kamu davası açılırken, yapılan yargılamada, sanıklar R.K.,'ye toplamda 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası, sanık E.Z.'ye ise 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

AFGANİSTAN, İRAN VE TÜRKİYE ÜÇGENİİddianamede sanıkların, göçmenlerin Afganistan'dan çıkarken oradaki kaçakçılara dolar cinsinden ödeme yaptıklarını, daha sonra İranlı kaçakçılara teslim edildiklerini, İran üzerinden bazen yaya bazen de araçlarla Türkiye sınırına getirildiklerini söyledikleri yer aldı.PARÇA PARÇA ÜLKEYE SOKULUYORSanıkların ifadelerinde, Türkiye sınırına getirilen Afganistan uyruklu göçmenlerin burada bulunan Türk kaçakçılara teslim edildiği ve kaçak yollarla yaya olarak parça parça ülkeye sokuldukları, burada sınıra yakın yerlerde arazide ya da köylerde barındırıldıkları belirtildi. Daha sonra araçlarla başka şehirlere götürüldükleri ya da yine başka şehirlere götürülmek üzere Van merkeze getirilen kaçak göçmenlerin 'Şok evler' adı verilen evlerde bir süre barındırıldıkları, daha sonra kara veya Van Gölü üzerinden Tatvan'a ve oradan da diğer şehirlere götürüldükleri yer aldı.

?Van Cumhuriyet Başsavcılığı, göçmen kaçakçılığı suçlarına ilişkin olarak 2 savcı görevlendirirken, davaların açıldığı mahkemelerce 2021 ve 2022 yıllarında sanıklara yüksek oranlarda hapis ve para cezaları veriliyor.


YORUMLAR
500
15 kişilik minibüse 56 göçmeni bindiren organizatörlere hapis ve para cezası 15 kişilik minibüse 56 göçmeni bindiren organizatörlere hapis ve para cezası Düzensiz göçün önlenmesi için İran sınırında güvenlik üst düzeyde Düzensiz göçün önlenmesi için İran sınırında güvenlik üst düzeyde

Para Cezası, Türkiye, Minibüs, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 kişilik minibüse 56 kişi bindiren göçmen kaçakçılarına hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Metroda sigara içen 2 kişinin rahat tavırları diğer yolcuları çileden çıkardı
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasında giriyor
15:17 'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu
14:15 Rusya tahliyeye izin verdi! Mariupol'de sıkışan siviller için insani koridor!
15:14 3 araca çarparak durabildi: Aşırı hız felaketle sonuçlanıyordu
15:13 Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Yorulmaz'dan Antalya turizmi için Rus turist uyarısı: Bu sayılar sektörü asla tatmin etmez
15:11 Rapçi Ceza, meslektaşı Beta'nın ölümüyle yıkıldı: Ah be kardeşim...
15:11 1 yıl içinde bambaşka biri oldu! Fazla kilolarından kurtulan kadını eşi bile tanıyamadı
15:04 Annesinin cenazesini almak için yola çıkan kadın, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
14:54 Babacan'ın 24 Nisan paylaşımı 6'lı masada gerilime mi neden oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 15:30:07. #1.12#
SON DAKİKA: 15 kişilik minibüse 56 kişi bindiren göçmen kaçakçılarına hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement