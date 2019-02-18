Son Dakika Haberleri: 15 Kişilik Minibüste 38 Kaçak Şahıs ile 11 Kilo Esrar Çıktı

15 Kişilik Minibüste 38 Kaçak Şahıs ile 11 Kilo Esrar Çıktı

1 saat önce

15 kişilik minibüste 38 kaçak şahıs ile 11 kilo esrar çıktıVAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir minibüste 38 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalanırken, 11 kilo 378 gram da toz esrar ele geçirildi.

15 kişilik minibüste 38 kaçak şahıs ile 11 kilo esrar çıktı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir minibüste 38 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalanırken, 11 kilo 378 gram da toz esrar ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkari - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 15 kişi kapasiteli 80 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüsten 23 Afganistan ve 15 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 38 göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan M.S.E. isimli şüpheli yakalandı. Minibüs içerisinde yapılan detaylı aramada ise 3 adet sırt çantası içerisine zulalanmış 3 paket halinde toplam 11 kilo 378 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
M.S.E. isimli şüpheli gözaltına alınırken, göçmen kaçağı şahısların ise gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:06 Kaynak: İHA

Van, Gürpınar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü Kayserisporlu Artem Kravets, Göztepe Maçında Çimleri Dövdü

1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı 2 Gündür Kayıp Olan Genç Kızın Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:13:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Kişilik Minibüste 38 Kaçak Şahıs ile 11 Kilo Esrar Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]