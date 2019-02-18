15 Kişilik Minibüste 38 Kaçak Şahıs ile 11 Kilo Esrar Çıktı
1 saat önce
15 kişilik minibüste 38 kaçak şahıs ile 11 kilo esrar çıktıVAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir minibüste 38 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalanırken, 11 kilo 378 gram da toz esrar ele geçirildi.
15 kişilik minibüste 38 kaçak şahıs ile 11 kilo esrar çıktı
VAN - Van
'ın Gürpınar
ilçesinde durdurulan bir minibüste 38 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalanırken, 11 kilo 378 gram da toz esrar ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkari
- Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 15 kişi kapasiteli 80 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüsten 23 Afganistan
ve 15 Pakistan
uyruklu olmak üzere toplam 38 göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan M.S.E. isimli şüpheli yakalandı. Minibüs içerisinde yapılan detaylı aramada ise 3 adet sırt çantası içerisine zulalanmış 3 paket halinde toplam 11 kilo 378 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
M.S.E. isimli şüpheli gözaltına alınırken, göçmen kaçağı şahısların ise gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:06 Kaynak: İHA
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