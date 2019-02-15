Son Dakika Haberleri: 15 Kişilik Minibüsten 34 Kaçak Göçmen Çıktı

15 Kişilik Minibüsten 34 Kaçak Göçmen Çıktı

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 15 kişilik minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı.

15 Kişilik Minibüsten 34 Kaçak Göçmen Çıktı, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 15 kişilik minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Başkale karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 19 Afganistan, 15 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 34 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili olarak minibüs şoförü organizatör gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kaçak göçmenler işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

Başkale, Gürpınar, Jandarma, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Paralarını Çalan Hırsızların Arabasına Binen Kadın, Şüphelilerden Birini Isırdı Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı

Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı 16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:37:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Kişilik Minibüsten 34 Kaçak Göçmen Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]