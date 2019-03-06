15 Kişilik Minibüsten 39 Göçmen Çıktı
59 dakika önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişilik bir minibüste yurda kaçak giriş yapan 39 göçmen yakalandı.
Van
'ın Gürpınar
ilçesinde durdurulan 15 kişilik bir minibüste yurda kaçak giriş yapan 39 göçmen yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkari
- Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. 15 kişilik minibüste yapılan aramada; 18 Afganistanlı, 9 Pakistanlı, 9 Bangladeşli, 2 Suriyeli ve 1 Iraklı olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan S.K. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan S.K. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:35 Kaynak: İHA
Zayıflama Reklamında Görselleri İzinsiz Kullanılan İkbal Gürpınar, 30 Bin TL Tazminat Kazandı
Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar Yol Ortasında Ambulans Bekledi
Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı
Ehliyetsiz Sürücü Şehri Birbirine Kattı! 30 Kilometrelik Kovalamacadan Sonra Yakalandı