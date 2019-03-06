Son Dakika Haberleri: 15 Kişilik Minibüsten 39 Göçmen Çıktı

15 Kişilik Minibüsten 39 Göçmen Çıktı

59 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişilik bir minibüste yurda kaçak giriş yapan 39 göçmen yakalandı.

15 Kişilik Minibüsten 39 Göçmen Çıktı, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişilik bir minibüste yurda kaçak giriş yapan 39 göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkari - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. 15 kişilik minibüste yapılan aramada; 18 Afganistanlı, 9 Pakistanlı, 9 Bangladeşli, 2 Suriyeli ve 1 Iraklı olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan S.K. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan S.K. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:35 Kaynak: İHA

Hakkari, Gürpınar, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zayıflama Reklamında Görselleri İzinsiz Kullanılan İkbal Gürpınar, 30 Bin TL Tazminat Kazandı Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar Yol Ortasında Ambulans Bekledi

Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı Ehliyetsiz Sürücü Şehri Birbirine Kattı! 30 Kilometrelik Kovalamacadan Sonra Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:34:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Kişilik Minibüsten 39 Göçmen Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]