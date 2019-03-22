15 Kişilik Minibüsten 40 Kaçak Göçmen Çıktı
23 dakika önce
VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı.
VAN'ın Gürpınar
ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Gürpınar ilçesi yakınındaki Van- Hakkari
karayolunda uygulama yaptı. Yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. 15 kişilik minibüste 40 kişinin bulunduğu belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde, minibüstekilerin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Pakistan
, Afganistan
ve Irak
uyruklular olduğu belirlendi. Kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edilirken, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan bir kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:56 Kaynak: DHA
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