Son Dakika Haberleri: 15 Kişilik Minibüsten 40 Kaçak Göçmen Çıktı

15 Kişilik Minibüsten 40 Kaçak Göçmen Çıktı

42 dakika önce

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı.

15 Kişilik Minibüsten 40 Kaçak Göçmen Çıktı, System.String[]
VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesi yakınındaki Van- Hakkari karayolunda uygulama yaptı. Yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. 15 kişilik minibüste 40 kişinin bulunduğu belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde, minibüstekilerin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklular olduğu belirlendi. Kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan bir kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:15 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Gürpınar, Van, Güncel
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