15 Kişilik Minibüsten 44 Kaçak Göçmen Çıktı
29 dakika önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişi kapasiteli bir minibüste 44 kaçak göçmen yakalandı.
Van
'ın Gürpınar
ilçesinde durdurulan 15 kişi kapasiteli bir minibüste 44 kaçak göçmen yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 23 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. 15 yolcu kapasiteli minibüste yapılan aramada 32 Afganistan
ve 12 Pakistan
uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan E.O. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan E.O. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:35 Kaynak: İHA
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