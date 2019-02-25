15 Kişilik Minibüsten 44 Kaçak Göçmen Çıktı

Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişi kapasiteli bir minibüste 44 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan 15 kişi kapasiteli bir minibüste 44 kaçak göçmen yakalandı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 23 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. 15 yolcu kapasiteli minibüste yapılan aramada 32 Afganistan ve 12 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan E.O. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan E.O. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



(İHA)

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