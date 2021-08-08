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15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı - Son Dakika

15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı

08.08.2021 13:30

Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün Balıkesir'de yoldan çıkarak takla atması sonucu son gelen bilgilere göre 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi ise yaralandı. Katliam gibi kazada ortaya çıkan bir detay ise kan dondurdu. Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerde otobüsün yaklaşık 40 metrelik fren izine rastlanırken, Balıkesir Valisi Şıldak kazanın nedeni konusunda henüz net bir bilgi olmadığını belirterek bölgedeki virajın altını çizdi.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak- İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç detay! Olay yerinde 40 metrelik fren izine rastlandı

BALIKESİR VALİSİ VİRAJA DİKKAT ÇEKTİ

Balıkesir Valisi Şıldak, kazanın nedeni konusunda henüz net bir bilgi olmadığını belirterek bölgedeki viraja dikkat çekti, ''Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir'' dedi.

Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç detay! Olay yerinde 40 metrelik fren izine rastlandı

VİRAJA 95 KİLOMETRE HIZLA GİRMİŞ

Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi.

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.

Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç detay! Olay yerinde 40 metrelik fren izine rastlandı

DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hurdaya dönen yolcu otobüsü ve yuvarlandığı şarampol drone ile havadan görüntülendi. Camlarının tamamına yakınının kırık olduğu gözlenen takla atmış haldeki otobüs vinçler yardımıyla düzeltildi. Yaralı ve ölen vatandaşların eşyalarının yayıldığı kaza alanı jandarma ekiplerinin titiz çalışması ile kısa sürede toplanıp eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç detay! Olay yerinde 40 metrelik fren izine rastlandı
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı

Balıkesir, İzmir, Kaza, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı - Son Dakika


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