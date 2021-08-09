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15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim - Son Dakika

15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim

09.08.2021 11:34

Zonguldak-İzmir seferini yaparken Balıkesir'de kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Viraja 95 kilometre hızla girip kendiyle birlikte 15 kişinin ölümüne sebep olan otobüs sürücüsünün, aslında rahatsızlanan mesai arkadaşının yerine direksiyonun başına geçtiği öğrenildi. Sosyal medyada paylaşımda bulunan mesai arkadaşı ise "Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" dedi.

Türkiye Balıkesir'den gelen son dakika haberiyle sarsıldı. Dün gerçekleşen kaza, saat 04:40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Edremit istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı. Olay yerinde 11 kişi hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 3 kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 18 kişinin yaralandığı kazada, yaralı vatandaşlar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

15 kişinin öldüğü kazada

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Hastanede tedavi altına alınan 1 kişi daha hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi, yaralı sayısı ise 17 olarak bildirildi. Tedavi altındaki 3 yaralı taburcu edilirken, 14 yaralının ise tedavileri sürüyor.

15 kişinin öldüğü kazada

ARKADAŞININ YERİNE ÇALIŞMIŞ

Öte yandan korkunç kazanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başrol ile Cengiz Umut da hayatını kaybederken, Başrol'ün rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine çalıştığı öğrenildi.

15 kişinin öldüğü kazada

YERİNE GEÇTİĞİ ARKADAŞINDAN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Güneş, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" ifadelerine yer verdi.

VİRAJA 95 KİLOMETRE HIZLA GİRDİ

Kaza yerinde yapılan ilk incelemede ise yolcu otobüsünün 95 kilometre hızlara viraja girdiği bildirildi. Öte yandan yolda da 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.

15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim

Balıkesir, Türkiye, Kaza, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim - Son Dakika
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