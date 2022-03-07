15 kişinin öldüğü otobüs kazasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı - Son Dakika
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15 kişinin öldüğü otobüs kazasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı

07.03.2022 14:20
15 kişinin öldüğü otobüs kazasında 'kovuşturmaya yer yok' kararı

BALIKESİR'de şoförün de aralarında bulunduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı otobüs kazasında savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

BALIKESİR'de şoförün de aralarında bulunduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı otobüs kazasında savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Hazırlanan Adli Tıp raporunda firmanın kusuru bulunmadığı bildirildi.

Kaza, geçen yıl 8 Ağustos'ta Balıkesir OSB Çevre Yolu'nda meydana geldi. Efe Tur'a ait Zonguldak- İzmir seferini yapan Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, firmanın olayın oluşumunda bir kusuru bulunmadığı belirtildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı da 5271 sayılı CMK'nın 172 ve CMK'nın 223/2c maddeleri gereği kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Asli kusurlu olarak belirtilen otobüs şoförü Kerem Başol hakkında da kazada yaşamını yitirdiği için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.'BU KARAR VİCDANLARI SIZLATTI'

Kazada yaşamını yitiren yolculardan tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker'in babası Hüseyin Toker, kararın vicdanları sızlattığını söyledi. Toker, "Bunca mağdurun yakınları ve vekilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız mahkemelerinde hakimler önünde özgürce iddialarını dile getirmesi gerekirdi. Bu yüzden de tek taraflı karar verilmesi kabul edilemez. Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" dedi.


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Balıkesir, Zonguldak, Adli Tıp, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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