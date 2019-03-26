15 Kişinin Yaralandığı Kazada Camdan Böyle Fırladı

Eskişehir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Eskişehir'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. 6 aracın karıştığı trafik kazasında bir sürücü camdan böyle fırladı. Alınan bilgiye göre kaza, merkez Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Onur Mercan'ın kullandığı 34 BIC 066 plakalı otomobil, bulvar üzerinde bulunan Tıp Fakültesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. 6 aracın karıştığı kaza sonrasında araçlardan biri hurdaya dönerken 15 kişi de hafif yaralandı. Yaralılara hemen olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Vücudunda kırıklar bulunan bir yaralı ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



OLAYIN DEHŞETİ GÜVENLİK KAMERASINDA



Olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, beyaz renkli otomobilin büyük bir hızla gelerek kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldığı görülüyor. Cipin ilk olarak çarptığı ve metrelerce sürüklenen hafif ticari bir aracın sürücüsü de, çarpışmanın etkisiyle camdan dışarı fırlıyor.



(İHA)

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